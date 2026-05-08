    На Кубе заявили об отсутствии прогресса на переговорах с США

    • 08 мая, 2026
    • 07:39
    На Кубе заявили об отсутствии прогресса на переговорах с США

    Какого-либо продвижения в переговорном процессе между Гаваной и Вашингтоном нет.

    Как передает Report, об этом в интервью американскому телеканалу ABC News заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

    "Могу заявить, что никакого прогресса я не наблюдаю", - подчеркнул дипломат. По его словам, правительство островного государства "открыто для обсуждения широкого спектра двусторонних вопросов", однако темы, затрагивающие политическое устройство Кубы или ее внутренние дела, "не являются предметом переговоров".

    Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что относится "предельно серьезно" к высказываниям президента США Дональда Трампа о планах установить контроль над Кубой. По его словам, республика "реализует свое право на законную самооборону до последней возможности при широчайшей поддержке со стороны народа".

    "Складывается впечатление, что администрация Соединенных Штатов избрала рискованный курс, способный повлечь за собой непредсказуемые последствия, гуманитарную катастрофу, геноцид, гибель граждан Кубы и молодых американцев, а также кровопролитие на кубинской земле", - заявил Родригес Паррилья. Он также подтвердил, что Куба не несет какой-либо угрозы для США, их национальной безопасности, внешнеполитического курса или экономики.

