Kubanın XİN başçısı: ABŞ ilə danışıqlarda irəliləyiş yoxdur
- 08 may, 2026
- 07:56
Havana və Vaşinqton arasındakı danışıqlar prosesində hər hansı bir irəliləyiş yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kubanın xarici işlər naziri Bruno Rodriqes Parrilla Amerikanın "ABC News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Heç bir irəliləyiş müşahidə etmirəm", - diplomat vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, ada dövlətinin hökuməti ikitərəfli məsələlərin geniş spektrini müzakirə etməyə açıqdır, lakin Kubanın siyasi quruluşuna və ya daxili işlərinə toxunan mövzular danışıqların predmeti deyil.
XİN rəhbəri vurğulayıb ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Kuba üzərində nəzarət yaratmaq planları ilə bağlı açıqlamalarına son dərəcə ciddi yanaşır. Onun sözlərinə görə, respublika xalqın dəstəyi ilə qanuni özünümüdafiə hüququnu həyata keçirir.
"Belə bir təəssürat yaranır ki, Birləşmiş Ştatlar administrasiyası özündən sonra gözlənilməz nəticələrə, humanitar fəlakətə, soyqırımına, Kuba vətəndaşlarının və gənc amerikalıların ölümünə, eləcə də Kubada qan tökülməsinə səbəb ola biləcək riskli bir kurs seçib", - Rodriqes Parrilla bildirib. O həmçinin Kubanın ABŞ, onun milli təhlükəsizliyi, xarici siyasət kursu və ya iqtisadiyyatı üçün hər hansı bir təhlükə yaratmadığını təsdiqləyib.