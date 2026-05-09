İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Premyer Liqanın XXXI turunda bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    • 09 may, 2026
    • 09:00
    Premyer Liqanın XXXI turunda bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq

    Misli Premyer Liqasının XXXI turunda bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, əvvəlcə "Qəbələ" doğma meydanda "Qarabağ"ı qəbul edəcək.

    Qəbələ şəhər stadionunda, saat 17:00-da başlayacaq görüşü İnqilab Məmmədov idarə edəcək.

    Hazırda turnir cədvəlinin 2-ci pilləsində qərarlaşan "Qarabağ"ın 62 xalı var. 20 xala malik "Qəbələ" isə 11-ci yerdədir.

    Günün son matçı Sumqayıtda baş tutacaq. Şəhərin eyniadlı komandası "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda, saat 19:30-da startı veriləcək oyunun baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq.

    "Araz-Naxçıvan" 40 xalla turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində yer alıb. 38 xala malik "Sumqayıt" isə hazırda yeddincidir.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşlərində "Kəpəz" son Azərbaycan çempionu "Sabah"ı (1:0) məğlub edib. "İmişli" - "Zirə" matçı isə qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

    Premyer Liqada XXXI tura mayın 10-da yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Qəbələ FK Qarabağ FK Sumqayıt FK Araz-Naxçıvan FK

    Son xəbərlər

    10:05

    Son dörd ayda Azərbaycanda 15 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:02

    Kamçatka yaxınlığında 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    10:02

    Yol polisi qeyri-iş günləri ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Azərbaycan Efiopiya ilə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib

    ASK
    09:50

    Paşinyan: Azərbaycanla bərqərar edilmiş sülhü qorumaq bizim əsas məqsədimizdir

    Region
    09:45

    ABŞ zənginləşdirilmiş uranı Venesueladan çıxarıb

    Digər ölkələr
    09:39

    Bakıda 7 müntəzəm marşrutun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    09:32

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.05.2026)

    Maliyyə
    09:23

    Azərbaycandan Ermənistana bu gün neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti