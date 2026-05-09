    Maliyyə
    • 09 may, 2026
    • 09:32
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.05.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    101,29

    1,23

    40,44

    Neft WTI (dollar/barel)

    95,42

    0,61

    38,00

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 730,70

    19,80

    389,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 609,16

    12,19

    1 545,87

    S&P 500

    7 398,93

    61,82

    553,43

    Nasdaq

    26 247,08

    440,88

    3 005,09

    Nikkei

    62 713,65

    -170,19

    12 374,17

    Dax

    24 338,63

    -324,98

    -151,78

    FTSE 100

    10 233,07

    -43,88

    301,69

    CAC 40 INDEX

    8 112,57

    -89,51

    -36,93

    Shanghai Composite

    4 179,98

    -0,11

    211,14

    Bist 100

    15 062,65

    22,40

    3 801,13

    RTS

    1 101,49

    -2,60

    -12,64

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1787

    0,0050

    0,0042

    USD/GBP

    1,3631

    0,0064

    0,0158

    JPY/USD

    156,6800

    -0,1700

    0,2300

    RUB/USD

    74,2100

    -0,4439

    -4,5400

    TRY/USD

    45,3570

    0,0460

    2,4008

    CNY/USD

    6,8006

    -0,0036

    -0,1884
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.05.2026)

