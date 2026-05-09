Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.05.2026)
Финансы
- 09 мая, 2026
- 09:41
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
101,29
|
1,23
|
40,44
|
WTI (долл/барр)
|
95,42
|
0,61
|
38,00
|
Золото (доллар/унция)
|
4 730,70
|
19,80
|
389,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 609,16
|
12,19
|
1 545,87
|
S&P 500
|
7 398,93
|
61,82
|
553,43
|
Nasdaq
|
26 247,08
|
440,88
|
3 005,09
|
Nikkei
|
62 713,65
|
-170,19
|
12 374,17
|
Dax
|
24 338,63
|
-324,98
|
-151,78
|
FTSE 100
|
10 233,07
|
-43,88
|
301,69
|
CAC 40 INDEX
|
8 112,57
|
-89,51
|
-36,93
|
ShanghaiComposite
|
4 179,98
|
-0,11
|
211,14
|
BIST 100
|
15 062,65
|
22,40
|
3 801,13
|
RTS
|
1 101,49
|
-2,60
|
-12,64
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1787
|
0,0050
|
0,0042
|
GBP/USD
|
1,3631
|
0,0064
|
0,0158
|
USD/JPY
|
156,6800
|
-0,1700
|
0,2300
|
USD/RUB
|
74,2100
|
-0,4439
|
-4,5400
|
USD/TRY
|
45,3570
|
0,0460
|
2,4008
|
USD/CNY
|
6,8006
|
-0,0036
|
-0,1884
