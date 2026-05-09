Rəşid Məmmədəliyev və Südabə Ağayeva "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizəyə başlayır
Fərdi
- 09 may, 2026
- 09:21
Azərbaycanın iki cüdoçusu Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində bu gün mübarizəyə qoşulacaq.
"Report"un məlumatına görə, 1/8 finalda Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) Yersultan Duysenxan (Qazaxıstan) / Arun Kumar (Hindistan) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
70 kq çəki dərəcəsində yarışan Südabə Ağayeva isə sözügedən mərhələdə almaniyalı Miriam Butkereytlə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Xatırladaq ki, "Böyük Dəbilqə" turniri mayın 10-da başa çatacaq.
