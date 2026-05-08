Азербайджан и Малайзия обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества
- 08 мая, 2026
- 06:23
Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов встретился с членом Палаты представителей парламента этой страны, председателем специально Комитета по международным отношениям и торговле Туаном Вонг Ченом.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанской дипмиссии.
"В ходе встречи основное внимание было уделено укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Малайзией, укреплению межпарламентского сотрудничества и изучению возможностей более глубокого взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, а также международных вопросов", - говорится в публикации.
Ambassador Irfan Davudov @AzEmbMalaysia met with YB Tuan Wong Chen @WongChen_MY, Member of the House of Representatives of the Parliament of Malaysia and Chairman of the Special Select Committee on International Relations and Trade. The meeting focused on strengthening…