Azərbaycan ilə Malayziya arasında daha dərin əməkdaşlıq imkanları araşdırılır
- 08 may, 2026
- 06:06
Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri İrfan Davudov bu ölkənin parlamentinin Nümayəndələr Palatasının üzvü, Beynəlxalq Münasibətlər və Ticarət üzrə xüsusi seçilmiş Komitənin sədri Tuan Vonq Çenlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın Malayziyadakı səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında bu barədə məlumat paylaşıb.
"Görüşdə əsas diqqət Azərbaycan–Malayziya ikitərəfli münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə, parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə və ticarət, investisiya, eləcə də beynəlxalq məsələlər sahəsində daha dərin əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılmasına yönəldilib", - paylaşımda bildirilib.
Ambassador Irfan Davudov @AzEmbMalaysia met with YB Tuan Wong Chen @WongChen_MY, Member of the House of Representatives of the Parliament of Malaysia and Chairman of the Special Select Committee on International Relations and Trade. The meeting focused on strengthening… pic.twitter.com/T41WtcOles— AzEmbassyMalaysia (@AzEmbMalaysia) May 8, 2026