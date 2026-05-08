Федеральный суд США признал незаконными пошлины Трампа в 10% на импорт

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 08 мая, 2026
    • 08:04
    Федеральный торговый суд США вынес решение о незаконности 10-процентной пошлины на иностранный импорт, введенной по инициативе американского президента Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    Суд принял сторону малых предприятий и порядка двух десятков американских штатов, подавших иск, и незамедлительно наложил запрет на взимание пошлин с двух компаний-истцов, а также со штата Вашингтон. Вместе с тем суд не стал выносить универсального запрета, отметив, что остальные штаты-участники иска не выступают в роли прямых импортеров, уточняет агентство.

    Данная пошлина была утверждена Трампом в феврале на срок 150 дней. Она опиралась на чрезвычайные президентские полномочия в области международной торговли и представляла собой дополнительный налог на импортируемые товары, начислявшийся сверх уже действующих тарифов. В результате стоимость ввозимой продукции для американских импортеров существенно возрастала.

    Согласно данным коалиции малого бизнеса США, только за март в рамках статьи 122 было собрано порядка $8 млрд. Руководитель коалиции Дэн Энтони положительно оценил решение суда, однако отметил с сожалением, что суд не приостановил взимание пошлин на период возможного обжалования.

    ABŞ Federal Məhkəməsi Trampın idxala tətbiq etdiyi 10%-lik rüsumları qanunsuz hesab edib

