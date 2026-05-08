İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ABŞ Federal Məhkəməsi Trampın idxala tətbiq etdiyi 10%-lik rüsumları qanunsuz hesab edib

    Digər ölkələr
    • 08 may, 2026
    • 08:30
    ABŞ Federal Məhkəməsi Trampın idxala tətbiq etdiyi 10%-lik rüsumları qanunsuz hesab edib

    ABŞ-nin Federal Ticarət Məhkəməsi Prezident Donald Trampın təşəbbüsü ilə xarici idxala tətbiq edilən 10 faizlik rüsumun qanunsuz olması barədə qərar çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Məhkəmə iddia qaldıran kiçik müəssisələrin və iyirmiyə yaxın Amerika ştatının tərəfini tutub və dərhal iddiaçı olan iki şirkətdən, həmçinin Vaşinqton ştatından rüsumların yığılmasına qadağa qoyub. Bununla yanaşı, məhkəmə iddiada iştirak edən digər ştatların birbaşa idxalçı rolunda çıxış etmədiyini qeyd edərək universal qadağa qərarı çıxarmayıb.

    Bu rüsum fevral ayında Tramp tərəfindən 150 gün müddətinə təsdiqlənib. O, beynəlxalq ticarət sahəsindəki fövqəladə prezident səlahiyyətlərinə əsaslanırdı və artıq qüvvədə olan tariflərin üzərinə hesablanan, idxal olunan mallar üçün əlavə vergi təşkil edirdi. Nəticədə, amerikalı idxalçılar üçün ölkəyə gətirilən məhsulların dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə artırdı.

    ABŞ Kiçik Biznes Koalisiyasının məlumatına görə, təkcə mart ayında 122-ci maddə çərçivəsində təxminən 8 milyard dollar yığılıb. Koalisiyanın rəhbəri Den Entoni məhkəmənin qərarını müsbət qiymətləndirib, lakin məhkəmənin ehtimal olunan şikayət dövründə rüsumların yığılmasını dayandırmamasını təəssüflə qeyd edib.

    Gömrük rüsumlarının artırılması ABŞ Donald Tramp
    Федеральный суд США признал незаконными пошлины Трампа в 10% на импорт

    Son xəbərlər

    09:31

    Azərbaycan nefti 3 %-dən çox ucuzlaşıb

    Energetika
    09:31

    Ötən il 936 uşaq ailə mühitindən kənar qalıb, 32 valideyn məsuliyyətə cəlb edilib

    Milli Məclis
    09:30

    Ötən il Azərbaycanın 46 vətəndaşı xaricdə insan alverinin qurbanı olub

    Milli Məclis
    09:30

    İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı hazırlanıb

    Milli Məclis
    09:27
    Foto

    "Italdizain" şirkəti və "OMEGA" brendi Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov ilə əməkdaşlıqlarını elan edib

    Biznes
    09:26

    Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası 1/4 final oyununa çıxacaq

    Komanda
    09:25

    Ermənistanda bu gündən seçkiqabağı təşviqat kampaniyası başlayır

    Region
    09:16
    Foto
    Video

    Gəncədə qanunsuz inşa olunan tikililər sökülüb

    Hadisə
    09:13
    Foto

    Şahin Bağırov Naxçıvanda yeniyetmə voleybolçularla görüşüb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti