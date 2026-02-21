İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Tramp bütün ölkələrdən idxala 10 % rüsum tətbiq olunması barədə fərman imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 04:20
    Tramp bütün ölkələrdən idxala 10 % rüsum tətbiq olunması barədə fərman imzalayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bütün ölkələrdən gələn idxala 10 %-lik rüsumların tətbiqini nəzərdə tutan fərman imzaladığını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bununla bağlı müvafiq paylaşımı fevralın 20-də "Truth Social" şəbəkəsində edib.

    Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə, o, Oval kabinetdə bütün ölkələrə qarşı tətbiq olunacaq və demək olar ki, dərhal qüvvəyə minəcək 10 %-lik qlobal rüsum haqqında fərman imzalayıb.

    Bundan əvvəl Amerika lideri, ABŞ Ali Məhkəməsinin prezident administrasiyası tərəfindən idxal rüsumları mexanizminin tətbiqinə qarşı çıxardığı qərar fonunda ölkəyə gələn bütün idxala 10 % həcmində rüsum tətbiq edəcəyini bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, bu rüsum üç gündən sonra qüvvəyə minməlidir. Ağ Ev rəhbəri izah edib ki, bu zaman "milli təhlükəsizlik"lə bağlı tarifləri qüvvədə saxlayacaq.

    ABŞ Ali Məhkəməsi cümə günü prezident administrasiyasının beynəlxalq fövqəladə hallar zamanı iqtisadi səlahiyyətlər haqqında qanunu bəhanə gətirərək digər ölkələrə qarşı idxal rüsumları tətbiq etməsini səlahiyyətlərin aşılması kimi tanıyıb. Eyni zamanda, Ali Məhkəmə instansiyası ABŞ-nin daha əvvəl rüsum şəklində ödənilmiş vəsaitləri geri qaytarıb-qaytarmamalı olduğuna aydınlıq gətirməyib.

    Donald Tramp idxal rüsum
    Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на импорт из всех стран

    Son xəbərlər

    04:34

    Serbiya XİN vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    04:20

    Tramp bütün ölkələrdən idxala 10 % rüsum tətbiq olunması barədə fərman imzalayıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Axios": Pentaqon kütləvi istehsal üçün kamikadze dronlarının sınaqlarına başlayıb

    Digər ölkələr
    03:13

    KİV: Rusiyada "İsgəndər" raketinin istehsal edildiyi zavoda PUA hücumu olub

    Digər ölkələr
    02:42

    ABŞ Serbiyanın NIS şirkətinin lisenziyasının müddətini martın 20-nə kimi uzadıb

    Digər ölkələr
    02:14

    KİV: İsrailin hücumlarında "Hizbullah"ın azı 12 üzvü öldürülüb

    Digər ölkələr
    01:45

    Qızıl yenidən bahalaşır

    Maliyyə
    01:27

    Almaniyada təxminən 30 min iş yerinin ixtisarı gözlənilir

    Digər ölkələr
    00:56

    Pentaqon İranla gərginlik fonunda yüzlərlə hərbçini Qətər və Bəhreyndən çıxarıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti