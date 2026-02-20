İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Tramp bütün dünyadan idxala 10 % rüsum tətbiq edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 23:12
    Tramp bütün dünyadan idxala 10 % rüsum tətbiq edəcəyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp brifinqdə 1974-cü ildə qəbul eidlmiş ticarət qanununun 122-ci maddəsinə uyğun olaraq 10 faizlik qlobal rüsumun tətbiqi barədə fərman imzalayacağını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısının çıxışı Ağ Evin sosial şəbəkə səhifələrində canlı yayımlanıb.

    ABŞ Prezidenti bu addımı Ali Məhkəmənin rüsumların tətbiqini qanunsuz hesab etməsi barədə qərarına cavab olaraq atıb.

    "Mənə ölkəni dağıtmağa icazə verilir. Hətta xarici ölkəyə qarşı dağıdıcı embarqo tətbiq etmək də olar. Mən onlara qarşı embarqo tətbiq edə bilərəm. İstədiyim hər şeyi edə bilərəm, amma bir dollar belə ala bilmərəm", – o şərh edib.

    Tramp vurğulayıb ki, Ali Məhkəmənin tariflər üzrə qərarı son dərəcə məyusedicidir: "Məhkəmənin bəzi üzvlərindən utanıram, çünki onlar ölkəmiz üçün düzgün olanı etməyə cəsarət tapmadılar".

    Donald Tramp idxal rüsumu Ali Məhkəmə ABŞ-nin ticarət qanunu
    Трамп пообещал ввести пошлины в 10% на импорт со всего мира

    Son xəbərlər

    23:59

    KİV: Ukrayna Donbasla bağlı son təklifi rədd edib, danışıqlar dalana dirənib

    Digər ölkələr
    23:44
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Meğridə qırğınlar olub, camaatın çoxu Zəngilana qaçıb"

    Daxili siyasət
    23:29

    Almaniya XİN ölkə vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:12

    Tramp bütün dünyadan idxala 10 % rüsum tətbiq edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:03

    Macarıstan Aİ-nin Ukraynaya 90 milyard avro ayırmasını bloklama səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:03

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda finalçılar müəyyənləşib

    Komanda
    22:53

    Çin alternativ alıcı olmadığı üçün Rusiya neftinə endirim tələb edir

    Digər ölkələr
    22:45

    Ölkə üzrə fevral ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    22:38

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Məşqlərdə penaltilər üzərində çox işləyirik, lakin oyunda alınmır"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti