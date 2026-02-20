Трамп пообещал ввести пошлины в 10% на импорт со всего мира

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что подпишет указ о введении 10-процентной глобальной пошлины в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года.

Как передает Report, выступление главы государства в прямом эфире транслируется на страницах в соцсетях Белого дома.

Так президент США отреагировал на решение Верховного суда страны о признании введения пошлин незаконным.

"Мне разрешено разрушать страну. Мне даже разрешено вводить разрушительное эмбарго в отношении иностранной страны. Я могу ввести эмбарго против них. Я могу делать все, что захочу, – но я не могу взимать ни одного доллара", – прокомментировал он.

Трамп подчеркнул, что решение Верховного суда по тарифам крайне разочаровывает: "Мне стыдно за некоторых членов суда - абсолютно стыдно - что они не нашли в себе смелости поступить правильно для нашей страны".