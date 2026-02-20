Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Трамп пообещал ввести пошлины в 10% на импорт со всего мира

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 22:53
    Трамп пообещал ввести пошлины в 10% на импорт со всего мира

    Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что подпишет указ о введении 10-процентной глобальной пошлины в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года.

    Как передает Report, выступление главы государства в прямом эфире транслируется на страницах в соцсетях Белого дома.

    Так президент США отреагировал на решение Верховного суда страны о признании введения пошлин незаконным.

    "Мне разрешено разрушать страну. Мне даже разрешено вводить разрушительное эмбарго в отношении иностранной страны. Я могу ввести эмбарго против них. Я могу делать все, что захочу, – но я не могу взимать ни одного доллара", – прокомментировал он.

    Трамп подчеркнул, что решение Верховного суда по тарифам крайне разочаровывает: "Мне стыдно за некоторых членов суда - абсолютно стыдно - что они не нашли в себе смелости поступить правильно для нашей страны".

    Дональд Трамп пошлины
    Ты - Король

    Последние новости

    22:53

    Трамп пообещал ввести пошлины в 10% на импорт со всего мира

    Другие страны
    22:43

    Глава МИД Венгрии назвал причину блокировки выделения Украине €90 млрд

    Другие страны
    22:27

    Китайские НПЗ требуют значительных скидок на фоне отсутствия покупателей российской нефти

    Другие страны
    22:14
    Фото

    Делегаты Полицейской академии МВД Азербайджана обсудили сотрудничество с коллегами в Италии

    Наука и образование
    22:04

    "Сумгайыт" сыграл вничью с "Габалой" в 21-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    21:55

    В британских тюрьмах обнаружили опасную концентрацию радона

    Другие страны
    21:41

    Reuters: США могут нанести точечные удары по Ирану

    Другие страны
    21:19

    FT: Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине в размере €90 млрд

    Другие страны
    21:09

    На чемпионате Азербайджана по шахматам проведены финальные партии

    Индивидуальные
    Лента новостей