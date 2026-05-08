Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 07:10
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, на данном этапе в Агдам возвращается 41 семья (156 человек), а в Ходжавенд - 57 семей (206 человек).

    Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

    В результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев
    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Великое возвращение Освобожденные территории Азербайджана
    Фото
    Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Последние новости

    07:39

    На Кубе заявили об отсутствии прогресса на переговорах с США

    Другие страны
    07:10
    Фото

    В Агдам и Ходжавенд выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:57

    Возвращающиеся в Агдам и Ходжавенд жители поделились своими впечатлениями

    Внутренняя политика
    06:49

    Медиа: РФ восстанавливает военную базу в сирийском Тартусе

    В регионе
    06:23

    Азербайджан и Малайзия обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    05:56

    Трамп: Иран готов передать США обогащенный уран со своих ядерных объектов

    Другие страны
    05:16

    Обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Таджикистаном

    Внешняя политика
    04:45

    При пожаре на ярмарке в Мексике погибли пять человек

    Другие страны
    04:08

    Мерц намерен создать в ФРГ первую в мире термоядерную электростанцию

    Другие страны
    Лента новостей