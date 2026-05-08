Обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Таджикистаном

Посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров встретился с руководителем Согдийской области этой страны Раджаббоем Ахмадзода и мэром города Худжанд Фирдавсом Шарифзода.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети Х.

"Рад встрече с главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода и мэром Худжанда Фирдавсом Шарифзода. Мы обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений", - отметил А. Аскеров.

Посол добавил, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями вокруг 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).