При пожаре на ярмарке в Мексике погибли пять человек

Пожар, вспыхнувший на традиционной ежегодной ярмарке в городе Вильяэрмоса, расположенном в мексиканском штате Табаско, привел к гибели пяти человек.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщила губернатор региона Хавьер Мэй.

По его словам, возгорание уже полностью ликвидировано.

"Огонь уже локализован и потушен силами сотрудников экстренных служб. В ходе этих трагических событий пять человек лишились жизни, в связи с чем мы приносим искренние соболезнования их родным и близким и готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим от этого несчастного случая", - написал он.

По данным местной прессы, пламя уничтожило порядка 200 торговых точек, располагавшихся на площадке проведения ярмарки. Профильные службы были вынуждены провести срочную эвакуацию находившихся там людей.

Причины, вызвавшие возгорание, на данный момент устанавливаются.