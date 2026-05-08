Медиа: РФ восстанавливает военную базу в сирийском Тартусе

    Россия приступила к восстановлению своей военно-морской базы, расположенной в сирийском порту Тартус.

    Как передает Report, об этом сообщает специализированный ресурс The Maritime Executive.

    По его данным, кремлевский флот вновь укрепляет свои позиции в стратегически значимом регионе на фоне ухода оттуда американских сил.

    Недавние перемещения российских кораблей, отмечает издание, указывают на подготовку к постоянному размещению после продолжительного перерыва. На протяжении длительного периода военно-морское присутствие РФ в этом районе оставалось крайне ограниченным - в акватории нес службу лишь один корвет "Стойкий" (F545). При этом его маршрут выглядел необычно: судно совершило обход вокруг всего африканского континента и приняло участие в маневрах вблизи Кейптауна. Корвет также совершал заходы на Сейшельские острова и в иранские порты. Вместо того чтобы вернуться на базу после длительного и тяжелого похода, "Стойкий" был оставлен у сирийского побережья.

    "Ранее российские походы в Сирию напоминали обычные заходы в порты. Теперь корабли занимают причалы на постоянной основе. "Стойкий" неделями стоит у пирсов, которые предназначены для постоянной флотилии", - говорится в публикации.

    Главным доказательством восстановления базы стало движение большого логистического конвоя в направлении Тартуса. Его сопровождает мощный фрегат "Адмирал Касатонов" (F461). Это современный боевой корабль с внушительным вооружением. В составе группы идут находящиеся под международными санкциями танкер-продуктовоз "Генерал Скобелев", грузовое судно "Спарта" и нефтеналивное судно "Академик Пашин", пишет The Maritime Executive.

    При этом танкер "Генерал Скобелев", подчеркивает ресурс, намеренно подделывает сигналы системы AIS. Судно делает вид, что до сих пор находится в акватории Балтийского моря, хотя на самом деле оно уже прошло Гибралтарский пролив.

