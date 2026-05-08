    Возвращающиеся в Агдам и Ходжавенд жители поделились своими впечатлениями

    Возвращающиеся в Агдам и Ходжавенд бывшие вынужденные переселенцы поделились своими впечатлениями в преддверии отправки очередной группы жителей на освобожденные территории.

    Как сообщает Report, в беседе с журналистами житель Агдама Намиг Джаббаров отметил, что возвращается к родному очагу спустя 33 года.

    "Я был вынужден покинуть родной город в 17-18 лет. Слава Всевышнему, спустя 33 года я возвращаюсь в родной Агдам", - отметил он.

    Н. Джаббаров добавил, что возвращается в родные края вместе с пятью членами семьи.

    "Меня переполняет чувство радости, не могу передать ее словами. В ночь Ходжалинского геноцида я была вынуждена покинуть свой дом, сегодня в возвращаюсь туда вместе с детьми и внуками", - рассказала жительница Агдама Шовкат Халилова.

    Возвращающийся в Ходжавенд Анар Тахиров отметил, что покинул свой дом в 1992 году в пятилетнем возрасте.

    "Я с нетерпением жду возвращения к родному очагу", - добавил он.

    Ağdam və Xocavənd sakinləri Böyük Qayıdışla bağlı təəssüratlarını bölüşüblər

