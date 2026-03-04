Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Ливане жилое здание подверглось авиаудару, погибли шесть человек

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 11:44
    В Ливане жилое здание подверглось авиаудару, погибли шесть человек

    Жилое здание в ливанском городе Баальбеке подверглось авиаудару, в результате чего погибли шесть человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство NNA со ссылкой Управление гражданской обороны.

    Также сообщается, что ранения получили 15 человек.

    Работники экстренных служб разбирают завалы, и ведут поиски двух человек, которые числятся пропавшими без вести.

    Отметим, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 марта объявила о начале операции против группировки "Хезболла" в Ливане, подчеркнув, что она может продлится несколько дней.

    эскалация на Ближнем Востоке Ливан
    Livanda yaşayış binası hava zərbəsinə məruz qalıb, altı nəfər ölüb
    Residential building hit by airstrike in Lebanon, six killed
    Лента новостей