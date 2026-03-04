В Ливане жилое здание подверглось авиаудару, погибли шесть человек
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 11:44
Жилое здание в ливанском городе Баальбеке подверглось авиаудару, в результате чего погибли шесть человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство NNA со ссылкой Управление гражданской обороны.
Также сообщается, что ранения получили 15 человек.
Работники экстренных служб разбирают завалы, и ведут поиски двух человек, которые числятся пропавшими без вести.
Отметим, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 2 марта объявила о начале операции против группировки "Хезболла" в Ливане, подчеркнув, что она может продлится несколько дней.
