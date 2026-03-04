İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Bu gün Livanda İsrailin hava zərbələri nəticəsində ən azı 12 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Livanın milli informasiya agentliyi bildirib.

    Livanın Baalbek şəhərində yaşayış binası hava zərbəsinə məruz qalıb, altı nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NNA agentliyi Mülki Müdafiə İdarəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 15 nəfər yaralanıb, dağıntılar təmizlənir və itkin düşmüş hesab edilən iki nəfərin axtarışı davam etdirilir.

    Qeyd edək ki, İsrail Müdafiə Ordusu martın 2-də Livanda "Hizbullah" qruplaşmasına qarşı əməliyyata başladığını elan edib və onun bir neçə gün davam edə biləcəyini vurğulayıb.

    Liban Baalbek
    В Ливане число погибших из-за авиаударов возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО
    Residential building hit by airstrike in Lebanon, six killed

