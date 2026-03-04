Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 10:12
    Перевозивший СПГ танкер под флагом РФ загорелся в Средиземном море

    Танкер Arctic Metagaz под флагом РФ, перевозивший сжиженный природный ‌газ, загорелся в Средиземном море.

    Как передает Report, об этом сообшает агентство Reuters со ссылкой на источники в области морской безопасности.

    По данным вооруженных ​сил ​Мальты, ​экипаж судна был ⁠обнаружен в спасательной ‌шлюпке в поисково-спасательной зоне ‌Ливии.

    Танкер, находящийся под санкциями США и ​Великобритании, впоследний раз сообщил ‌о своем местоположении в ​понедельник, когда находился у побережья Мальты, ‌свидетельствуют данные платформы по отслеживанию судов MarineTraffic.

    Средиземное море перевозка СПГ танкер
    Russian-flagged sanctioned LNG tanker on fire in Mediterranean
    Лента новостей