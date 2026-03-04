Перевозивший СПГ танкер под флагом РФ загорелся в Средиземном море
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 10:12
Танкер Arctic Metagaz под флагом РФ, перевозивший сжиженный природный газ, загорелся в Средиземном море.
Как передает Report, об этом сообшает агентство Reuters со ссылкой на источники в области морской безопасности.
По данным вооруженных сил Мальты, экипаж судна был обнаружен в спасательной шлюпке в поисково-спасательной зоне Ливии.
Танкер, находящийся под санкциями США и Великобритании, впоследний раз сообщил о своем местоположении в понедельник, когда находился у побережья Мальты, свидетельствуют данные платформы по отслеживанию судов MarineTraffic.
