Перевозивший СПГ танкер под флагом РФ загорелся в Средиземном море

Танкер Arctic Metagaz под флагом РФ, перевозивший сжиженный природный ‌газ, загорелся в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообшает агентство Reuters со ссылкой на источники в области морской безопасности.

По данным вооруженных ​сил ​Мальты, ​экипаж судна был ⁠обнаружен в спасательной ‌шлюпке в поисково-спасательной зоне ‌Ливии.

Танкер, находящийся под санкциями США и ​Великобритании, впоследний раз сообщил ‌о своем местоположении в ​понедельник, когда находился у побережья Мальты, ‌свидетельствуют данные платформы по отслеживанию судов MarineTraffic.