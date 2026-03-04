Rusiya bayrağı altında LNG daşıyan tanker Aralıq dənizində yanıb
Rusiya bayrağı altında mayeləşdirilmiş təbii qaz daşıyan "Arctic Metagaz" tankeri Aralıq dənizində yanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi dəniz təhlükəsizliyi sahəsindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Malta silahlı qüvvələrinin məlumatına görə, gəminin heyəti Liviyanın axtarış-xilasetmə zonasında xilasetmə qayığında aşkar edilib.
"MarineTraffic" gəmi izləmə platformasının məlumatına əsasən, ABŞ və Böyük Britaniyanın sanksiyaları altında olan tanker sonuncu dəfə bazar ertəsi Malta sahillərində olarkən mövqeyi barədə məlumat ötürüb.
