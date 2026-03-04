Rusiya bayrağı altında LNG daşıyan tanker Aralıq dənizində yanıb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 11:04
    Rusiya bayrağı altında mayeləşdirilmiş təbii qaz daşıyan "Arctic Metagaz" tankeri Aralıq dənizində yanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi dəniz təhlükəsizliyi sahəsindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Malta silahlı qüvvələrinin məlumatına görə, gəminin heyəti Liviyanın axtarış-xilasetmə zonasında xilasetmə qayığında aşkar edilib.

    "MarineTraffic" gəmi izləmə platformasının məlumatına əsasən, ABŞ və Böyük Britaniyanın sanksiyaları altında olan tanker sonuncu dəfə bazar ertəsi Malta sahillərində olarkən mövqeyi barədə məlumat ötürüb.

    Rusiya tanker Aralıq dənizi
    Перевозивший СПГ танкер под флагом РФ загорелся в Средиземном море
    Russian-flagged sanctioned LNG tanker on fire in Mediterranean

