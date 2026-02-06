Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане подвели итоги года реализации цели "зеленое энергетическое пространство"

    Энергетика
    • 06 февраля, 2026
    • 12:06
    В Азербайджане подвели итоги года реализации цели зеленое энергетическое пространство

    В Баку сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы "Пространство зеленой энергии".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, целью заседания стало обсуждение проекта годового отчета по реализации "Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы".

    Заместитель министра энергетики Самир Велиев, председательствовавший на заседании, отметил, что цель "пространство зеленой энергии" занимает важное место в данной Стратегии и является одним из ключевых элементов будущей модели развития страны.

    По его словам, предусмотренные в этом направлении меры обеспечат переход Азербайджана к устойчивой, экологически чистой и инновационной энергетической системе, а также будут способствовать достижению глобальных климатических целей.

    Велиев также проинформировал о статусе исполнения 18 мероприятий, запланированных на прошлый год, подчеркнув, что в целом реализация Стратегии характеризуется позитивной динамикой.

    На заседании были заслушаны мнения и предложения по отчету, которые были приняты к сведению.

    зеленая энергия Самир Велиев Минэнерго Азербайджана энергосистема энергопереход
    Фото
    "Yaşıl enerji məkanı" məqsədinin icrası üzrə ilin yekunları müzakirə edilib
    Фото
    Azerbaijan summarizes year of implementing green energy space goal
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    Шмыгаль: Нидерланды выделят Украине свыше 20 млн евро на поддержку энергосектора

    В регионе
    13:24
    Фото

    Азербайджан обсудил сотрудничество с венчурным фондом 500 Global

    ИКТ
    13:22
    Фото

    Ильхам Алиев принял министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана

    Внешняя политика
    13:10

    Кавелашвили в Италии обсудил с Вэнсом и Рубио двусторонние связи Грузия-США

    В регионе
    13:03

    Потребителям в Азербайджане в январе возмещено более 19 млн манатов НДС

    Финансы
    13:00

    Госагентство экологической экспертизы выбирает аудитора

    Финансы
    12:56

    В Азербайджане не выявлены случаи птичьего гриппа и болезни Ньюкасла

    Здоровье
    12:46

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:37

    В Румынии обвиняемые в коррупции консультировались с ChatGPT для допроса

    Это интересно
    Лента новостей