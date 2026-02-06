В Азербайджане подвели итоги года реализации цели "зеленое энергетическое пространство"

В Баку сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы "Пространство зеленой энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, целью заседания стало обсуждение проекта годового отчета по реализации "Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы".

Заместитель министра энергетики Самир Велиев, председательствовавший на заседании, отметил, что цель "пространство зеленой энергии" занимает важное место в данной Стратегии и является одним из ключевых элементов будущей модели развития страны.

По его словам, предусмотренные в этом направлении меры обеспечат переход Азербайджана к устойчивой, экологически чистой и инновационной энергетической системе, а также будут способствовать достижению глобальных климатических целей.

Велиев также проинформировал о статусе исполнения 18 мероприятий, запланированных на прошлый год, подчеркнув, что в целом реализация Стратегии характеризуется позитивной динамикой.

На заседании были заслушаны мнения и предложения по отчету, которые были приняты к сведению.