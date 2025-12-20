Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились более чем на 45%

    Финансы
    • 20 декабря, 2025
    • 18:13
    Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились более чем на 45%

    За январь-сентябрь этого года денежные переводы из Азербайджана в Грузию, осуществленные физлицами без учета операций капитального характера, составили 19 миллионов 780 тысяч долларов США, что на 45,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

    За отчетный период доля денежных переводов из Азербайджана в Грузию в общих денежных переводах снизилась с 8,8% до 5,5%.

    За девять месяцев текущего года физлица осуществили денежные переводы из Грузии в Азербайджан на сумму 30 миллионов 481 тысячу долларов США. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За указанный период доля трансграничных денежных переводов из Грузии в Азербайджан в общих денежных переводах выросла с 3,1% до 3,6%.

    Отметим, что за январь-сентябрь этого года в Азербайджан из-за рубежа было переведено 849,9 миллиона долларов США, а из Азербайджана за рубеж - 361,4 миллиона. Это соответственно на 0,2% больше и на 11,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    денежные переводы Грузия Азербайджан Центробанк
    Лента новостей