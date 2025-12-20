Азербайджан сократил расходы на импорт мебели почти на 12%

В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал мебель и ее комплектующие на сумму $132 млн 161,64 тыс., что на $17 млн 953,34 тыс. или на 11,9%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В отчетном периоде стоимость импорта мебели и комплектующих к ней составила 0,62% от общей стоимости импорта Азербайджана.