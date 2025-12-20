Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели почти на 12%

    Бизнес
    • 20 декабря, 2025
    • 11:02
    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели почти на 12%

    В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал мебель и ее комплектующие на сумму $132 млн 161,64 тыс., что на $17 млн 953,34 тыс. или на 11,9%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    В отчетном периоде стоимость импорта мебели и комплектующих к ней составила 0,62% от общей стоимости импорта Азербайджана.

    Азербайджан статистика мебель и лесоматериалы экспорт импорт
    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 12 %-ə yaxın azaldıb
    Azerbaijan imports $132M in furniture in 11 months

