Азербайджан сократил расходы на импорт мебели почти на 12%
Бизнес
- 20 декабря, 2025
- 11:02
В январе-ноябре текущего года Азербайджан импортировал мебель и ее комплектующие на сумму $132 млн 161,64 тыс., что на $17 млн 953,34 тыс. или на 11,9%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
В отчетном периоде стоимость импорта мебели и комплектующих к ней составила 0,62% от общей стоимости импорта Азербайджана.
Последние новости
12:12
Magen David Azerbaijan в ответе на резолюцию ЕП заявила о правомерности действий АзербайджанаВнутренняя политика
12:12
НАТО хочет согласовать новый рамочный документ с Арменией в 2026 годуВ регионе
12:10
В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и ЧерногорииВнешняя политика
12:05
Дорожная полиция обратилась к водителям: не садитесь за руль в усталом состоянииВнутренняя политика
11:55
Фото
Похоронен мейханщик АгакеримПроисшествия
11:55
Камбоджа обвинила Таиланд в уничтожении моста на севере страныДругие страны
11:45
Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобнымиМедиа
11:44
Фото
МЧС приостановило работу магазина Baku Electronics в МингячевиреПроисшествия
11:28