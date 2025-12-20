Густой туман вмешался в график Моди

Вертолет премьер-министра Индии Нарендры Моди не смог приземлиться на вертолетной площадке в Тахерпуре (штат Западная Бенгалия) из-за плохой видимости, вызванной густым туманом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на официального представителя главы индийского правительства.

По его словам, вертолет премьер-министра некоторое время находился в воздухе над вертолетной площадкой, после чего развернулся и вернулся в аэропорт Калькутты.

Чиновник отметил, что пока неясно, доберется ли Моди до места проведения мероприятия по дороге или дождется улучшения погодных условий для повторной попытки перелета.

В Тахерпуре у Моди было запланировано административное мероприятие, а также политический митинг партии "Бхаратия Джаната Парти", на котором он должен был выступить.

Между тем, на самой площадке для митинга возникла напряженная ситуация: собравшаяся на встречу с премьером толпа потеряла терпение и попыталась проникнуть на территорию, которая была заполнена до отказа. Сотрудникам полиции и местной администрации пришлось принять меры безопасности после того, как был поврежден один из VIP-входов и предпринята попытка прорыва установленных баррикад.