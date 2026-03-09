Флоренс Шмит: Проблемы с поставками энергоносителей могут продлиться до 3 месяцев

Перебои поставок энергоносителей могут продлиться около трех месяцев.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила стратег Rabobank Флоренс Шмит.

"Рынок постепенно осознает, что перебои поставок всех энергоносителей будут продолжительными", - сказала она.

Агентство отмечает, что спотовые цены на газ в Европе резко выросли в понедельник. Самый активный контракт на европейском хабе TTF к 14:17 по Баку дорожает на 17% и торгуется на уровне 72 евро за МВт.ч. Ранее подъем достигал 30%, а стоимость контракта поднималась до 69,5 евро за МВт.ч (порядка $830 за тысячу кубометров), обновив максимум с января 2023 года.