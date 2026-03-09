Жозеф Аун: Израиль не добьется целей в Ливане, если продолжит атаки
09 марта, 2026
15:01
Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что Израиль не сможет выполнить задачи поставленные против группировки "Хезболлах", если будет и дальше наносить удары по ливанской территории.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The National.
"Израильские атаки на южные районы Бейрута, на юг страны и на долину Бекаа не приведут к выполнению поставленных Израилем целей. Ливан проинформировал мировые державы и ООН о полной готовности возобновить переговоры, обсудить вопросы безопасности, нужные для прекращения атак Израиля", - заявил Аун.
Ливанский президент также отметил что власти, по-прежнему, будут добиваться задачи разоружить все силы в стране, не имеющие отношения к государственным структурам ("Хезболлах" - ред.).
