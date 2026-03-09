Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 14:53
    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, министры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильского МИД в соцсети "Х".

    "Я проинформировал его (Кошербаева - ред.) о развитии событий в нашей войне против Ирана, а также проинформировал об атаках Тегерана на соседние государства. Я также заявил о приверженности дальнейшему укреплению наших добрых двусторонних связей с Казахстаном", - цитирует пресс-служба слова Гидеона Саара.

    Операция США и Израиля против Ирана Гидеон Саар Ермек Кошербаев казахстано-израильские отношения
    İsrail və Qazaxıstan XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
    Гидеон Саар и Ермек Кошербаев обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

