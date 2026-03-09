Гидеон Саар и Ермек Кошербаев обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, министры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильского МИД в соцсети "Х".

"Я проинформировал его (Кошербаева - ред.) о развитии событий в нашей войне против Ирана, а также проинформировал об атаках Тегерана на соседние государства. Я также заявил о приверженности дальнейшему укреплению наших добрых двусторонних связей с Казахстаном", - цитирует пресс-служба слова Гидеона Саара.