    Макрон направляется на Кипр для обсуждения безопасности в Восточном Средиземноморье

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 15:05
    Макрон направляется на Кипр для обсуждения безопасности в Восточном Средиземноморье

    Президент Франции Эмманюэль Макрон направляется сегодня на Кипр, где обсудит меры безопасности вокруг острова и в восточной части Средиземного моря после атак беспилотников и ракет в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Елисейский дворец, Франция ранее объявила об отправке к берегам Кипра фрегата "Лангедок", средств противовоздушной обороны и авианосца "Шарль де Голль".

    "Эта поездка призвана продемонстрировать солидарность Франции с Кипром, государством-членом Европейского союза, с которым у нас стратегическое партнерство", - указано в сообщении. При этом Париж настаивает на своей "строго оборонительной" позиции в регионе.

    Визит на Кипр также позволит Макрону "подчеркнуть важность обеспечения свободы судоходства и морской безопасности в Красном море и Ормузском проливе, в частности, посредством морской операции Европейского союза Aspides".

    В ЕС ранее сообщили, что Aspides будет усилена двумя военными кораблями, предоставленными Францией. Таким образом, общее количество участников миссии достигнет пяти, включая французские, итальянские и греческие корабли.

