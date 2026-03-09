Макрон направляется на Кипр для обсуждения безопасности в Восточном Средиземноморье

Президент Франции Эмманюэль Макрон направляется сегодня на Кипр, где обсудит меры безопасности вокруг острова и в восточной части Средиземного моря после атак беспилотников и ракет в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Елисейский дворец, Франция ранее объявила об отправке к берегам Кипра фрегата "Лангедок", средств противовоздушной обороны и авианосца "Шарль де Голль".

"Эта поездка призвана продемонстрировать солидарность Франции с Кипром, государством-членом Европейского союза, с которым у нас стратегическое партнерство", - указано в сообщении. При этом Париж настаивает на своей "строго оборонительной" позиции в регионе.

Визит на Кипр также позволит Макрону "подчеркнуть важность обеспечения свободы судоходства и морской безопасности в Красном море и Ормузском проливе, в частности, посредством морской операции Европейского союза Aspides".

В ЕС ранее сообщили, что Aspides будет усилена двумя военными кораблями, предоставленными Францией. Таким образом, общее количество участников миссии достигнет пяти, включая французские, итальянские и греческие корабли.