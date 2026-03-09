Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Вадефуль поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан ФРГ из Ирана

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 15:15
    Вадефуль поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан ФРГ из Ирана

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль 9 марта позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, министры обсудили "текущую ситуацию в области безопасности в регионе и влияние растущей напряженности на Ближнем Востоке на региональную и глобальную безопасность".

    Вадефуль в ходе разговора также выразил обеспокоенность по поводу атак беспилотников, совершенных Ираном против Азербайджана, решительно осудил эти атаки и выразил солидарность с нашей страной.

    Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку в эвакуации граждан Германии из Ирана.

    В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-германских двусторонних отношений, а также по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов Йоханн Вадефуль азербайджано-германские отношения Операция США и Израиля против Ирана
    Almaniya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    German foreign minister thanks Azerbaijan for assistance in evacuating citizens from Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    15:53

    КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте

    Другие страны
    15:50

    США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции

    В регионе
    15:48

    Итконен: ЮГК продолжает играть важную роль в энергобезопасности ЕС

    Другие страны
    15:45

    CМИ: Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти

    Энергетика
    15:35

    ГЭЦ провел выпускные экзамены, у 9 человек обнаружены мобильные телефоны - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    15:35

    Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране

    Другие страны
    15:24

    Флоренс Шмит: Проблемы с поставками энергоносителей могут продлиться до 3 месяцев

    Энергетика
    15:24

    Байрамов обсудил с британским министром эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    15:15

    Вадефуль поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан ФРГ из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей