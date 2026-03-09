Вадефуль поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан ФРГ из Ирана

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль 9 марта позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, министры обсудили "текущую ситуацию в области безопасности в регионе и влияние растущей напряженности на Ближнем Востоке на региональную и глобальную безопасность".

Вадефуль в ходе разговора также выразил обеспокоенность по поводу атак беспилотников, совершенных Ираном против Азербайджана, решительно осудил эти атаки и выразил солидарность с нашей страной.

Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку в эвакуации граждан Германии из Ирана.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-германских двусторонних отношений, а также по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.