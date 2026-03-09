Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Байрамов обсудил с британским министром эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 09 марта, 2026
    • 15:24
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Основной темой беседы стала нарастающая военная эскалация на Ближнем Востоке.

    Британская сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с атакой беспилотников со стороны Ирана и подчеркнула недопустимость угроз, направленных против гражданской инфраструктуры и безопасности населения Азербайджана.

    Байрамов отметил, что подобные действия способствуют дальнейшему росту напряженности в регионе, и подчеркнул, что Баку принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

    Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и регионального сотрудничества.

