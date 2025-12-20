В Нью-Джерси 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 10:12
В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали 17 человек.
Как передает Report, со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил представитель New Jersey Transit.
"В пятницу вечером два поезда на линии Монклер – Бунтон в Монклере столкнулись друг с другом к западу от станции Бэй-стрит", - указано в публикации.
По имеющимся данным, 17 человек получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.
В настоящее время полиция транспортной компании Нью-Джерси проводит расследование обстоятельств происшествия. Причины аварии пока не установлены.
Движение поездов на линии Монклер-Бунтон временно приостановлено в обоих направлениях на участке между станциями Монклер-Хайтс и Бэй-стрит.
Последние новости
10:42
США заявили о готовности углублять стратегическое партнерство с АзербайджаномВнешняя политика
10:16
МВД Турции провел операции против девяти преступных группВ регионе
10:12
В Нью-Джерси 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездовДругие страны
09:38
Число жертв пожара в Гонконге достигло 161Другие страны
09:35
Узбекистан предложил ряд инициатив по развитию сотрудничества в формате "ЦА+Япония"Другие страны
09:27
В Газахе автомобиль врезался в ограждение, есть погибшийПроисшествия
09:21
Цена на азербайджанскую нефть превысила $64Энергетика
09:18
Токаев призвал японские компании участвовать в развитии Среднего коридораИнфраструктура
09:08