В Нью-Джерси 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали 17 человек.

Как передает Report, со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил представитель New Jersey Transit.

"В пятницу вечером два поезда на линии Монклер – Бунтон в Монклере столкнулись друг с другом к западу от станции Бэй-стрит", - указано в публикации.

По имеющимся данным, 17 человек получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

В настоящее время полиция транспортной компании Нью-Джерси проводит расследование обстоятельств происшествия. Причины аварии пока не установлены.

Движение поездов на линии Монклер-Бунтон временно приостановлено в обоих направлениях на участке между станциями Монклер-Хайтс и Бэй-стрит.