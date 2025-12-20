Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Нью-Джерси 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 10:12
    В Нью-Джерси 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

    В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали 17 человек.

    Как передает Report, со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил представитель New Jersey Transit.

    "В пятницу вечером два поезда на линии Монклер – Бунтон в Монклере столкнулись друг с другом к западу от станции Бэй-стрит", - указано в публикации.

    По имеющимся данным, 17 человек получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

    В настоящее время полиция транспортной компании Нью-Джерси проводит расследование обстоятельств происшествия. Причины аварии пока не установлены.

    Движение поездов на линии Монклер-Бунтон временно приостановлено в обоих направлениях на участке между станциями Монклер-Хайтс и Бэй-стрит.

    Нью-Джерси столкновение поездов пострадавшие США
    Nyu-Cersidə iki qatarın toqquşması nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Лента новостей