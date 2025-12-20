Nyu-Cersidə iki qatarın toqquşması nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 10:25
ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatında iki qatarın toqquşması nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə "New Jersey Transit" korporasiyasının nümayəndəsi bildirib.
"Cümə günü axşam Monkler-Bunton xəttində iki qatar toqquşub", - məlumatda qeyd edilib.
Qəza nəticəsində 17 nəfər yüngül xəsarətlər alıb.
Hazırda Nyu-Cersi nəqliyyat şirkətinin polisi hadisənin baş vermə şəraitini araşdırır. Qəzanın səbəbləri hələ müəyyən edilməyib.
Monkler-Bunton xəttində qatarların hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb.
