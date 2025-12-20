İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nyu-Cersidə iki qatarın toqquşması nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 10:25
    Nyu-Cersidə iki qatarın toqquşması nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatında iki qatarın toqquşması nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə "New Jersey Transit" korporasiyasının nümayəndəsi bildirib.

    "Cümə günü axşam Monkler-Bunton xəttində iki qatar toqquşub", - məlumatda qeyd edilib.

    Qəza nəticəsində 17 nəfər yüngül xəsarətlər alıb.

    Hazırda Nyu-Cersi nəqliyyat şirkətinin polisi hadisənin baş vermə şəraitini araşdırır. Qəzanın səbəbləri hələ müəyyən edilməyib.

    Monkler-Bunton xəttində qatarların hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

    Nyu-Cersi ştatı Qəza qatar
    В Нью-Джерси 17 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

    Son xəbərlər

    10:49

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 12 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    10:27

    "Milan" 41 yaşlı futbolçunu transfer etməyi düşünür

    Futbol
    10:25

    Nyu-Cersidə iki qatarın toqquşması nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:19

    "Mərkəzi Asiya-Yaponiya 2040" əməkdaşlıq strategiyası hazırlana bilər

    Biznes
    10:11

    Honq-Konqdakı yanğında ölənlərin sayı 161-ə çatıb

    Digər ölkələr
    10:05

    Türkiyədə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı əməliyyat: 61 nəfər saxlanılıb

    Region
    10:00
    Foto

    Ahilik mərkəzindən Yapon Bağına səyahət və təbiətlə bütövləşən Çankırı Duz Mağarasından REPORTAJ

    Turizm
    09:45

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda bu gün daha iki görüş baş tutacaq

    Komanda
    09:43
    Foto

    NDU-da ana dilinin qorunması ilə bağlı tematik görüş keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti