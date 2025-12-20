Похоронен мейханщик Агакерим
Происшествия
- 20 декабря, 2025
- 11:55
Мейханщик Агакерим (Керим Новрузов) похоронен в поселке Маштага в Баку.
Как сообщает Report, в церемонии прощания приняли участие его близкие и коллеги.
Отметим, что Керим Новрузов долгое время страдал от тяжелой болезни, он скончался накануне.
