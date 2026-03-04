Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2026)
- 04 марта, 2026
- 09:11
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8%, до 1,9706 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,1%, до 2,1920 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9706
|
100 российских рублей
|
2,1920
|
1 австралийский доллар
|
1,1891
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1149
|
1 чешская крона
|
0,0809
|
1 китайский юань
|
0,2456
|
1 датская крона
|
0,2638
|
1 грузинский лари
|
0,6284
|
1 гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 индийская рупия
|
0,0184
|
1 британский фунт
|
2,2631
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1830
|
1 швейцарский франк
|
2,1746
|
1 израильский шекель
|
0,5503
|
1 канадский доллар
|
1,2416
|
1 кувейтский динар
|
5,5304
|
100 казахстанских тенге
|
0,3396
|
1 катарский риал
|
0,4661
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5069
|
1 молдавский лей
|
0,0984
|
1 норвежская крона
|
0,1753
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6072
|
1 польский злотый
|
0,4590
|
1 румынский лей
|
0,3866
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3293
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3178
|
1 Турецкая лира
|
0,0386
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0390
|
100 Японских йен
|
1,0801
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0017
|
Золото
|
8766,7640
|
Серебро
|
144,0172
|
Платина
|
3633,7755
|
Палладий
|
2857,5555