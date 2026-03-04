Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Финансы
    • 04 марта, 2026
    • 09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8%, до 1,9706 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,1%, до 2,1920 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9706

    100 российских рублей

    2,1920

    1 австралийский доллар

    1,1891

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1149

    1 чешская крона

    0,0809

    1 китайский юань

    0,2456

    1 датская крона

    0,2638

    1 грузинский лари

    0,6284

    1 гонконгский доллар

    0,2176

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2631

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1830

    1 швейцарский франк

    2,1746

    1 израильский шекель

    0,5503

    1 канадский доллар

    1,2416

    1 кувейтский динар

    5,5304

    100 казахстанских тенге

    0,3396

    1 катарский риал

    0,4661

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5069

    1 молдавский лей

    0,0984

    1 норвежская крона

    0,1753

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6072

    1 польский злотый

    0,4590

    1 румынский лей

    0,3866

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3293

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3178

    1 Турецкая лира

    0,0386

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0390

    100 Японских йен

    1,0801

    1 Новозеландский доллар

    1,0017

    Золото

    8766,7640

    Серебро

    144,0172

    Платина

    3633,7755

    Палладий

    2857,5555
