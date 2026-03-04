Ilham Aliyev WUF13 Airstrikes on Iran SGC Advisory Council
    CBA currency exchange rates (04.03.2026)

    Finance
    • 04 March, 2026
    • 09:24
    CBA currency exchange rates (04.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.8% to 1.9706 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.1% to 2.1920 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9706

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1920

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1891

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5961

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1149

    100 KRW (South Korean won)

    0.0809

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2456

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2638

    1 DKK (Danish krone)

    0.6284

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2176

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0184

    1 INR (Indian rupee)

    2.2631

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1830

    1 SEK (Swedish krona)

    2.1746

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5503

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2416

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5304

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3396

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4661

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5069

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.0984

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1753

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0140

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6072

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4590

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3866

    1 RON (Romanian leu)

    0.0168

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3293

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4530

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3178

    1 SDR (IMF)

    0.0386

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0390

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0801

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0017

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,766.7640

    Gold (1 ounce)

    144.0172

    Silver (1 ounce)

    3,633.7755

    Platinum (1 ounce)

    2,857.5555

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    CBA currency exchange rates
