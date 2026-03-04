İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.03.2026)

    Maliyyə
    • 04 mart, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9706 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,1920 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9706

    100 Rusiya rublu

    2,1920

    1 Avstraliya dolları

    1,1891

    1 Belarus rublu

    0,5961

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1149

    1 Çexiya kronu

    0,0809

    1 Çin yuanı

    0,2456

    1 Danimarka kronu

    0,2638

    1 Gürcü larisi

    0,6284

    1 Honq Konq dolları

    0,2176

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2631

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1830

    1 İsveçrə frankı

    2,1746

    1 İsrail şekeli

    0,5503

    1 Kanada dolları

    1,2416

    1 Küveyt dinarı

    5,5304

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3396

    1 Qətər rialı

    0,4661

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5069

    1 Moldova leyi

    0,0984

    1 Norveç kronu

    0,1753

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6072

    1 Polşa zlotası

    0,4590

    1 Rumıniya leyi

    0,3866

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3293

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3178

    Türk lirəsi

    0,0386

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0390

    Yapon yeni

    1,0801

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0017

    Qızıl

    8766,7640

    Gümüş

    144,0172

    Platin

    3633,7755

    Palladium

    2857,5555
