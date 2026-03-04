Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.03.2026)
- 04 mart, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9706 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,1920 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9706
|
100 Rusiya rublu
|
2,1920
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1891
|
1 Belarus rublu
|
0,5961
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1149
|
1 Çexiya kronu
|
0,0809
|
1 Çin yuanı
|
0,2456
|
1 Danimarka kronu
|
0,2638
|
1 Gürcü larisi
|
0,6284
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2176
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2631
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1830
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1746
|
1 İsrail şekeli
|
0,5503
|
1 Kanada dolları
|
1,2416
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5304
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3396
|
1 Qətər rialı
|
0,4661
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5069
|
1 Moldova leyi
|
0,0984
|
1 Norveç kronu
|
0,1753
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6072
|
1 Polşa zlotası
|
0,4590
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3866
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3293
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3178
|
Türk lirəsi
|
0,0386
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0390
|
Yapon yeni
|
1,0801
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0017
|
Qızıl
|
8766,7640
|
Gümüş
|
144,0172
|
Platin
|
3633,7755
|
Palladium
|
2857,5555