Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2026)

    Финансы
    • 04 марта, 2026
    • 09:08
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    82,62

    3,00

    21,77

    WTI (долл/барр)

    75,40

    2,80

    17,98

    Золото (долл/унция)

    5 178,10

    - 208,10

    837,00

    Индексы

    Dow-Jones

    48 501,27

    - 403,51

    437,98

    S&P 500

    6 816,63

    - 64,99

    - 28,87

    Nasdaq

    22 516,69

    - 232,17

    - 725,30

    Nikkei

    54 349,54

    - 2 210,52

    4 010,06

    Dax

    23 790,65

    - 847,35

    - 699,76

    FTSE 100

    10 484,13

    - 295,98

    552,75

    CAC 40 INDEX

    8 103,84

    - 290,48

    - 45,66

    Shanghai Composite

    4 123,29

    - 61,33

    154,45

    Bist 100

    12 933,40

    - 413,03

    1 671,88

    RTS

    1 146,74

    - 10,77

    32,61

    Валюта

    USD/EUR

    1,1600

    - 0,0085

    - 0,0145

    USD/GBP

    1,3325

    - 0,0065

    - 0,0148

    JPY/USD

    157,2500

    - 0,1200

    0,8000

    RUB/USD

    77,6041

    0,1278

    - 1,1459

    TRY/USD

    43,9873

    0,0163

    1,0311

    CNY/USD

    6,9200

    0,0352

    - 0,0690
    индексы валюта фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.03.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:50

    Цены на нефть марки Brent достигли почти $83 за баррель

    Энергетика
    09:49

    В Азербайджане за 2 месяца из госбюджета возвращено более 25 млн манатов

    Финансы
    09:49

    Цена азербайджанской нефти превысила $86

    Энергетика
    09:45

    Новый посол Колумбии прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    09:42

    Венесуэльская PDVSA заключила контракты с нефтетрейдерами из США

    Энергетика
    09:33

    В Гяндже произошло ДТП, водитель погиб

    Происшествия
    09:25

    Из стран Ближнего Востока в Казахстан вернулись свыше 900 граждан страны

    В регионе
    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2026)

    Финансы
    09:08

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей