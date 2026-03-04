Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.03.2026)
Финансы
- 04 марта, 2026
- 09:08
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
82,62
|
3,00
|
21,77
|
WTI (долл/барр)
|
75,40
|
2,80
|
17,98
|
Золото (долл/унция)
|
5 178,10
|
- 208,10
|
837,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 501,27
|
- 403,51
|
437,98
|
S&P 500
|
6 816,63
|
- 64,99
|
- 28,87
|
Nasdaq
|
22 516,69
|
- 232,17
|
- 725,30
|
Nikkei
|
54 349,54
|
- 2 210,52
|
4 010,06
|
Dax
|
23 790,65
|
- 847,35
|
- 699,76
|
FTSE 100
|
10 484,13
|
- 295,98
|
552,75
|
CAC 40 INDEX
|
8 103,84
|
- 290,48
|
- 45,66
|
Shanghai Composite
|
4 123,29
|
- 61,33
|
154,45
|
Bist 100
|
12 933,40
|
- 413,03
|
1 671,88
|
RTS
|
1 146,74
|
- 10,77
|
32,61
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1600
|
- 0,0085
|
- 0,0145
|
USD/GBP
|
1,3325
|
- 0,0065
|
- 0,0148
|
JPY/USD
|
157,2500
|
- 0,1200
|
0,8000
|
RUB/USD
|
77,6041
|
0,1278
|
- 1,1459
|
TRY/USD
|
43,9873
|
0,0163
|
1,0311
|
CNY/USD
|
6,9200
|
0,0352
|
- 0,0690
Последние новости
09:50
Цены на нефть марки Brent достигли почти $83 за баррельЭнергетика
09:49
В Азербайджане за 2 месяца из госбюджета возвращено более 25 млн манатовФинансы
09:49
Цена азербайджанской нефти превысила $86Энергетика
09:45
Новый посол Колумбии прибыла в АзербайджанВнешняя политика
09:42
Венесуэльская PDVSA заключила контракты с нефтетрейдерами из СШАЭнергетика
09:33
В Гяндже произошло ДТП, водитель погибПроисшествия
09:25
Из стран Ближнего Востока в Казахстан вернулись свыше 900 граждан страныВ регионе
09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.03.2026)Финансы
09:08