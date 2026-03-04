Премьер Японии предупредила о рисках для энергобезопасности из-за Ормузского пролива

Около 30% производства электроэнергии в Японии зависит от импорта сжиженного природного газа (СПГ), в связи с чем правительство разрабатывает экстренные меры на случай перебоев поставок из региона Персидского залива.

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

По ее словам, тепловые электростанции страны лишь на 7% зависят от импорта нефти и примерно на 30% - от закупок СПГ.

Такаити отметила, что в случае кризисной ситуации правительство совместно с частным сектором будет оперативно переориентировать импорт газа на поставки из других стран и закупки на спотовом рынке.

Премьер также указала, что Япония ежегодно импортирует около 7 млн тонн СПГ из стран Персидского залива, главным поставщиком является Катар. Большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив.