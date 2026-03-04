Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Премьер Японии предупредила о рисках для энергобезопасности из-за Ормузского пролива

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 08:57
    Премьер Японии предупредила о рисках для энергобезопасности из-за Ормузского пролива

    Около 30% производства электроэнергии в Японии зависит от импорта сжиженного природного газа (СПГ), в связи с чем правительство разрабатывает экстренные меры на случай перебоев поставок из региона Персидского залива.

    Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

    По ее словам, тепловые электростанции страны лишь на 7% зависят от импорта нефти и примерно на 30% - от закупок СПГ.

    Такаити отметила, что в случае кризисной ситуации правительство совместно с частным сектором будет оперативно переориентировать импорт газа на поставки из других стран и закупки на спотовом рынке.

    Премьер также указала, что Япония ежегодно импортирует около 7 млн тонн СПГ из стран Персидского залива, главным поставщиком является Катар. Большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив.

    Санаэ Такаити Япония Ормузский пролив СПГ
    Japan's prime minister warns of energy security risks due to Strait of Hormuz
