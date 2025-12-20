Meyxanaçı Ağakərim dəfn edilib
Hadisə
- 20 dekabr, 2025
- 11:46
Meyxanaçı Ağakərim (Kərim Novruzov) Maştağada dəfn edilib.
"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə mərhumun Maştağada yerləşən evində vida mərasimi baş tutub.
Mərasimdə meyxanaçının sənət dostları, yaxınları iştirak edib.
Mərhumun nəşi Maştağa kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Qeyd edək ki, uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən Kərim Novruzov ötən gün vəfat edib.
