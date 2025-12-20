İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Milan" 41 yaşlı futbolçunu transfer etməyi düşünür

    Futbol
    • 20 dekabr, 2025
    • 10:27
    Milan 41 yaşlı futbolçunu transfer etməyi düşünür

    İtaliya təmsilçisi "Milan" sabiq futbolçusu Tiaqo Silvanı transfer edə bilər.

    "Report" "ESPN"ə istinadən xəbər verir ki, 41 yaşlı müdafiəçi yenidən karyerasını Avropa klublarında davam etdirməkdə maraqlıdır.

    O, bir neçə gün əvvəl Braziliyanın "Fluminense" klubu ilə olan müqaviləsinə qarşılıqlı şəkildə xitam verib.

    Futbolçu bu il "Fluminense"nin heyətində 46 oyun keçirib, 4 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.

    Qeyd edək ki, Tiaqo Silva karyerası ərzində "Milan", PSJ (Fransa) və "Çelsi" (İngiltərə) kimi klubların şərəfini qoruyub.

