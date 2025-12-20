Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сирия обещала усилить борьбу с ИГ в районах, где террористы представляют угрозу

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 03:50
    Сирия обещала усилить борьбу с ИГ в районах, где террористы представляют угрозу

    Власти Сирии продолжат усиливать борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) во всех регионах страны, где она еще представляет угрозу.

    Как передает Report, об этом сообщило сирийское министерство иностранных дел.

    В специальном заявлении ведомства указывается, что Сирия "продолжить наращивать интенсивность военных операций против ИГ во всех районах, где угрожают террористы".

    В МИД подтвердили "приверженность нынешних властей борьбе с ИГ" и заявили о "недопустимости сохранения убежищ сторонников группировки на сирийской территории". Министерство призвало США и страны, участвующие в международной коалиции, "поддержать усилия Сирии в борьбе с терроризмом, способствуя таким образом защите гражданского населения и восстановлению безопасности и стабильности в регионе".

