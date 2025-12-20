Трамп анонсировал поездку во Флориду, где пройдут переговоры по Украине

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах посетить штат Флорида.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина, где он намерен выступить с речью, посвященной экономике, накануне нового раунда переговоров по Украине в Майами.

    "Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч", - отметил Трамп.

    По его словам, в ходе визита также планируется обсуждение вопросов со страховыми компаниями. "Мы собираемся поговорить со страховыми компаниями и посмотреть, сможем ли мы значительно снизить их тарифы. А если не сможем, то просто будем платить людям напрямую. Они сами будут покупать себе медицинскую страховку", - добавил президент США.

