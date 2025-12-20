Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Sankei: Премьер Японии хочет посетить США до визита Трампа в Китай

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити надеется посетить США до визита американского президента Дональда Трампа в Китай, чтобы подчеркнуть прочность двустороннего альянса на фоне резкого обострения японско-китайских отношений.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Sankei.

    В качестве одного из вариантов рассматривается возможность визита в начале 2026 года или в марте, после принятия в японском парламенте проекта бюджета на 2026 финансовых год. Такаити планирует обменяться с Трампом мнениями по поводу обострения в отношениях между Токио и Пекином и обсудить план обновления стратегии национальной безопасности Японии.

    Отношения Пекина и Токио резко ухудшились после того, как премьер Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление.

    Трамп, как отмечает газета, дистанцировался от этой темы. Если визит Такаити в США состоится, внимание японских наблюдателей будет приковано к тому, продемонстрирует ли американский президент солидарность с Японией в отношении Китая.

    Япония США Дональд Трамп Китай Санаэ Такаити
    "Sankei": Yaponiyanın Baş naziri Trampın Çinə səfərindən əvvəl ABŞ-yə getmək istəyir

