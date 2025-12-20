Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 07:22
Президент США Дональд Трамп допустил, что правительство может вновь прекратить работу без согласованного бюджета в конце января.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками.
"Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун", - сказал Трамп.
По его словам, договоренности по бюджету упираются в вопросы медицинских расходов, а оппозиция не согласна с политикой республиканцев. "Потому что демократов полностью контролируют страховые компании", - отметил президент.
"Они просто остановят правительство", - резюмировал Трамп.
