    Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января

    • 20 декабря, 2025
    • 07:22
    Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января

    Президент США Дональд Трамп допустил, что правительство может вновь прекратить работу без согласованного бюджета в конце января.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками.

    "Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун", - сказал Трамп.

    По его словам, договоренности по бюджету упираются в вопросы медицинских расходов, а оппозиция не согласна с политикой республиканцев. "Потому что демократов полностью контролируют страховые компании", - отметил президент.

    "Они просто остановят правительство", - резюмировал Трамп.

