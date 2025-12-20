Tramp yanvarın sonunda ABŞ-də yeni şatdaun ola biləcəyini istisna etməyib
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 07:23
ABŞ Prezidenti Donald Tramp yanvarın sonunda büdcə razılaşdırılmasa, hökumətin fəaliyyətinin yenidən dayandırıla biləcəyini (şatdaun) istisna etməyib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən bildirib.
"Yanvarın 30-da tətil, növbəti şatdaun ola bilər", - deyə Tramp qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, büdcə ilə bağlı razılaşmalar tibbi xərclər məsələsinə gəlib dirənir, müxalifət isə respublikaçıların siyasəti ilə razılaşmır. "Çünki demokratlar tamamilə sığorta şirkətlərinin nəzarəti altındadırlar", - deyə prezident əlavə edib.
"Onlar sadəcə hökumətin fəaliyyətini dayandıracaqlar", - deyə Tramp yekunlaşdırıb.
Son xəbərlər
07:23
Tramp yanvarın sonunda ABŞ-də yeni şatdaun ola biləcəyini istisna etməyibDigər ölkələr
06:49
WP: Heqset piyada əleyhinə minaların tətbiqinə qoyulan qadağaya yenidən baxmağa çağırıbDigər ölkələr
06:19
Tramp Ukrayna ilə bağlı danışıqların keçirildiyi Floridaya səfər edəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
06:14
KİV: "Barselona" "Norviç Siti"nin 15 yaşlı hücumçusunu transfer etmək istəyirFutbol
05:47
"Sankei": Yaponiyanın Baş naziri Trampın Çinə səfərindən əvvəl ABŞ-yə getmək istəyirDigər ölkələr
05:14
WSJ: ABŞ Qəzzanın bərpası üçün 112 milyard dollarlıq layihə hazırlayıbDigər ölkələr
04:42
Rumıniyada NATO hərbi bazasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçirilibDigər ölkələr
04:23
Fransada Yeni il bayramı ərəfəsində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcəkDigər ölkələr
04:12