İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp yanvarın sonunda ABŞ-də yeni şatdaun ola biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 07:23
    Tramp yanvarın sonunda ABŞ-də yeni şatdaun ola biləcəyini istisna etməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp yanvarın sonunda büdcə razılaşdırılmasa, hökumətin fəaliyyətinin yenidən dayandırıla biləcəyini (şatdaun) istisna etməyib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən bildirib.

    "Yanvarın 30-da tətil, növbəti şatdaun ola bilər", - deyə Tramp qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, büdcə ilə bağlı razılaşmalar tibbi xərclər məsələsinə gəlib dirənir, müxalifət isə respublikaçıların siyasəti ilə razılaşmır. "Çünki demokratlar tamamilə sığorta şirkətlərinin nəzarəti altındadırlar", - deyə prezident əlavə edib.

    "Onlar sadəcə hökumətin fəaliyyətini dayandıracaqlar", - deyə Tramp yekunlaşdırıb.

    Donald Tramp ABŞ şatdaun
    Трамп допустил новый шатдаун в США в конце января

    Son xəbərlər

    07:23

    Tramp yanvarın sonunda ABŞ-də yeni şatdaun ola biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    06:49

    WP: Heqset piyada əleyhinə minaların tətbiqinə qoyulan qadağaya yenidən baxmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    06:19

    Tramp Ukrayna ilə bağlı danışıqların keçirildiyi Floridaya səfər edəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:14

    KİV: "Barselona" "Norviç Siti"nin 15 yaşlı hücumçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    05:47

    "Sankei": Yaponiyanın Baş naziri Trampın Çinə səfərindən əvvəl ABŞ-yə getmək istəyir

    Digər ölkələr
    05:14

    WSJ: ABŞ Qəzzanın bərpası üçün 112 milyard dollarlıq layihə hazırlayıb

    Digər ölkələr
    04:42

    Rumıniyada NATO hərbi bazasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçirilib

    Digər ölkələr
    04:23

    Fransada Yeni il bayramı ərəfəsində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək

    Digər ölkələr
    04:12

    "Al Hadath": ABŞ Suriyada İŞİD mövqelərinə ikinci hücum dalğasını həyata keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti