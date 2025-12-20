Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Румынии в районе военной базы НАТО пацифисты провели акцию протеста

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 04:33
    В Румынии в районе военной базы НАТО пацифисты провели акцию протеста

    Члены международной пацифистской организации World Beyond War провели акцию протеста в населенном пункте Михаил-Когэлничану (уезд Констанца), где расположена крупная военная база НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Adevărul.

    Участники манифестации, которые держали большой транспарант с надписью "НАТО хочет войны, Румыния хочет мира", призвали к закрытию иностранных военных объектов в стране. Протестующие в манифесте заявили, что подобные базы - это "центры военной силы, построенные и управляемые часто без реального демократического согласия местного населения". Сейчас, напоминают они, в мире насчитывается более тысячи таких объектов, большинство которых принадлежит США.

    "Иностранные военные базы ставят под вопрос национальный суверенитет принимающей страны <...>, - отмечается в тексте. - Решения об открытии и сохранении военных баз принимаются в основном политическими и военными элитами без консультаций с людьми". "Эти базы не защищают обязательно интересы местного населения, они могут превратить принимающую страну в стратегические цели в случае войны или эскалации напряженности".

    Участники акции отметили, что выбрали этот момент для протеста, потому что "традиционные институты безопасности поддерживают военную эскалацию в качестве ответа на кризисы".

    Rumıniyada NATO hərbi bazasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçirilib

    Последние новости

    04:33

    В Румынии в районе военной базы НАТО пацифисты провели акцию протеста

    Другие страны
    04:11

    Al Hadath: США провели вторую волну атак на позиции ИГ в Сирии

    Другие страны
    03:50

    Сирия обещала усилить борьбу с ИГ в районах, где террористы представляют угрозу

    Другие страны
    03:40

    МВД Франции усилит меры безопасности в преддверии новогодних праздников

    Другие страны
    03:29

    Шеф Пентагона объявил о начале антитеррористической операции США в Сирии

    Другие страны
    03:07

    Минспорта Франции подверглось кибератаке

    Другие страны
    02:52

    США за несколько дней продали "золотых" грин-карт на $1,3 млрд

    Другие страны
    02:25

    NYT: США начали наносить удары по ИГ в Сирии

    Другие
    02:23

    Россия атаковала порт Одесского района в Украине, есть жертвы

    Другие страны
    Лента новостей