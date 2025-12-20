В Румынии в районе военной базы НАТО пацифисты провели акцию протеста

Члены международной пацифистской организации World Beyond War провели акцию протеста в населенном пункте Михаил-Когэлничану (уезд Констанца), где расположена крупная военная база НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила газета Adevărul.

Участники манифестации, которые держали большой транспарант с надписью "НАТО хочет войны, Румыния хочет мира", призвали к закрытию иностранных военных объектов в стране. Протестующие в манифесте заявили, что подобные базы - это "центры военной силы, построенные и управляемые часто без реального демократического согласия местного населения". Сейчас, напоминают они, в мире насчитывается более тысячи таких объектов, большинство которых принадлежит США.

"Иностранные военные базы ставят под вопрос национальный суверенитет принимающей страны <...>, - отмечается в тексте. - Решения об открытии и сохранении военных баз принимаются в основном политическими и военными элитами без консультаций с людьми". "Эти базы не защищают обязательно интересы местного населения, они могут превратить принимающую страну в стратегические цели в случае войны или эскалации напряженности".

Участники акции отметили, что выбрали этот момент для протеста, потому что "традиционные институты безопасности поддерживают военную эскалацию в качестве ответа на кризисы".