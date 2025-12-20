Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    WSJ: США разработали проект восстановления Газы стоимостью $112 млрд

    20 декабря, 2025
    04:55
    WSJ: США разработали проект восстановления Газы стоимостью $112 млрд

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер разработали предложение по восстановлению сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Как отмечается, "Проект Рассвет" (Project Sunrise) призван превратить "разбомбленный анклав в блестящий метрополис". По оценкам американской стороны, на это потребуется 10 лет и $112,1 млрд. В плане не уточняется, какие страны и компании будут финансировать восстановление Газы, а также где во время реконструкции будут жить 2 млн палестинцев, пишет издание.

    Вашингтон готов стать ключевым игроком в данном проекте, "поддержать выделение $60 млрд в виде грантов и выступить гарантом займов для проведения всех работ", указывает The Wall Street Journal. Планируется, что через 10 лет сектор Газа сможет самостоятельно финансировать дальнейшие шаги по восстановлению и в конечном итоге начать выплачивать кредиты. С предложением уже ознакомили "потенциальных доноров, включая богатые королевства Персидского залива, Турцию и Египет", сообщил газете неназванный чиновник США.

    Уиткофф, Кушнер и еще несколько чиновников работали над планом на протяжении последних 45 дней и консультировались с Израилем, представителями частного сектора и подрядчиками. По данным The Wall Street Journal, некоторые в американской администрации скептически отнеслись к этому проекту, поставив под сомнение как готовность радикальной палестинской группировки ХАМАС сложить оружие, так и шансы Вашингтона убедить другие страны вложиться в преобразование "опасной послевоенной зоны в высокотехнологичное городское пространство".

