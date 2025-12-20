Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Болонья и Наполи сыграют в финале Суперкубка Италии по футболу

    "Болонья" в серии пенальти обыграла "Интер" в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу.

    Как передает Report, турнир проходит в Саудовской Аравии.

    Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее была "Болонья" - 3:2. В основное время в составе "Интера" мяч забил Маркус Тюрам (2-я минута). У "Болоньи" отличился Рикардо Орсолини (35, с пенальти).

    "Интер" является вице-чемпионом Италии, "Болонья" - обладателем кубка страны. В первом полуфинале действующий чемпион Италии "Наполи" со счетом 2:0 победил финалиста кубка страны "Милан". Финальный матч состоится 22 декабря.

    В прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал "Милан", который в финальном матче обыграл "Интер" (3:2). Рекордсменом по количеству титулов является "Ювентус", клуб из Турина завоевывал трофей 9 раз. "Болонья" впервые вышла в финал Суперкубка Италии.

